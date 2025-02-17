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وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر لأعضاء في الكونغرس الأميركي: حلّ الدولتين سيؤدي إلى إنشاء "دولة حماس"

Lebanon 24
17-02-2025 | 05:54
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