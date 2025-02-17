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رئيس الجمهورية هنّأ منتخب لبنان للناشئات بفوزه بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم التي استضافها الاتحاد السعودي في مدينة الدمّام: مبروك لكم وللبنان هذا الفوز المشرّف أنتم فخر الوطن ومستقبله الواعد

Lebanon 24
17-02-2025 | 06:20
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