رئيس الجمهورية هنّأ منتخب لبنان للناشئات بفوزه بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم التي استضافها الاتحاد السعودي في مدينة الدمّام: مبروك لكم وللبنان هذا الفوز المشرّف أنتم فخر الوطن ومستقبله الواعد

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