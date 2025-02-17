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رئيس الجمهوريّة جدّد خلال لقائه رئيس بعثة "اليونيفيل" الجنرال Aroldo Lázaro إعرابه عن إدانته للاعتداء على موكب "اليونيفيل" مؤكّدًا أنّ التحقيقات جارية مع عددٍ من الموقوفين لكشف الملابسات وإنزال العقوبات بحقِّ المرتكبين

Lebanon 24
17-02-2025 | 07:28
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