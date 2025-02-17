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المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية نجاة شرف الدين: تكليف وزير الخارجية متابعة الاتصالات لتأمين عودة المسافرين الذين لا يزالون في إيران ومتابعة الالتزام بالتوجيهات اللازمة في ما يخص تفتيش الطائرات

Lebanon 24
17-02-2025 | 09:33
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