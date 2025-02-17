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مسؤول بمجلس السيادة السوداني: الحكومة ملتزمة بإيصال المساعدات الإنسانية وفتح المعابر والمطارات
Lebanon 24
17-02-2025
|
09:44
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