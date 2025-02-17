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وزير الكهرباء العراقي يبحث مع وفد تركي مضاعفة استيراد الطاقة إلى 600 ميجاواط

Lebanon 24
17-02-2025 | 10:08
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