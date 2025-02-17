Advertisement

أخبار عاجلة

الكنيست الإسرائيلي يرفض مشروعا لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو

Lebanon 24
17-02-2025 | 10:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حكومة نتنياهو تنجو من تصويت في الكنيست الإسرائيلي بحجب الثقة قدمته المعارضة
lebanon 24
17/02/2025 19:55:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تلاسن حاد بين نواب المعارضة ونتنياهو خلال جلسة لحجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية
lebanon 24
17/02/2025 19:55:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الكنيست يفشل في التصويت على مقترح بحجب الثقة عن حكومة نتنياهو
lebanon 24
17/02/2025 19:55:22 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يرفض رأي رئيس الشاباك في اجتماع الحكومة بشأن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 تشرين الاول ويصفه بأنه مجرد موظف لا علاقة له بالقرار
lebanon 24
17/02/2025 19:55:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:49 | 2025-02-17
12:45 | 2025-02-17
12:44 | 2025-02-17
12:42 | 2025-02-17
12:42 | 2025-02-17
12:26 | 2025-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24