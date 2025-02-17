Advertisement

أخبار عاجلة

الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على ضرورة أن "تحترم أي تسوية سلمية سيادة أوكرانيا"

Lebanon 24
17-02-2025 | 10:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمين العام للأمم المتحدة: انتخاب رئيس للبنان "خطوة حاسمة" للتغلب على الجمود السياسي والمؤسسي في البلاد
lebanon 24
17/02/2025 19:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري والأمين العام للأمم المتحدة يؤكدان ضرورة أن يكون حل الدولتين هو محور تحرك المجتمع الدولي في المرحلة الراهنة
lebanon 24
17/02/2025 19:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري والأمين العام للأمم المتحدة يشددان على أهمية الإسراع في بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة
lebanon 24
17/02/2025 19:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: السلام في أوكرانيا غير ممكن إلا بـ"ضمان السيادة"
lebanon 24
17/02/2025 19:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:49 | 2025-02-17
12:45 | 2025-02-17
12:44 | 2025-02-17
12:42 | 2025-02-17
12:42 | 2025-02-17
12:26 | 2025-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24