الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور

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