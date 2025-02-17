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الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور

Lebanon 24
17-02-2025 | 11:03
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الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: لا يزال قائد الجيش مرشحنا والقرار متّخذ من الحزب ولاقينا صدى ايجابي من فرنسا والخماسية والسعودية ونحن نعرف تاريخه الوطني وفي المؤسسة العسكرية
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