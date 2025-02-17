Advertisement

أخبار عاجلة

العاهل الأردني: لدينا في الداخل من يأتمرون من الخارج

Lebanon 24
17-02-2025 | 11:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اتصال هاتفي بين العاهل الأردني ووزير الخارجية الأميركي
lebanon 24
17/02/2025 19:57:53 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل الأردني: لا بد من خفض التصعيد في الضفة الغربية وحل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام في المنطقة
lebanon 24
17/02/2025 19:57:53 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل الأردني: كلا لتهجير الفلسطينيين أو إعادة توطينهم أو إيجاد وطن بديل لهم
lebanon 24
17/02/2025 19:57:53 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل الأردني: موقفنا الرافض للتهجير والوطن البديل للفلسطينيين "ثابت ولن يتغير"
lebanon 24
17/02/2025 19:57:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:56 | 2025-02-17
12:49 | 2025-02-17
12:45 | 2025-02-17
12:44 | 2025-02-17
12:42 | 2025-02-17
12:42 | 2025-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24