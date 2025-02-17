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وزارة الأمن الإسرائيلية: الوزير كاتس قرر إنشاء إدارة خاصة لبحث هجرة سكان قطاع غزة طوعا

Lebanon 24
17-02-2025 | 13:53
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