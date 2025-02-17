Advertisement

أخبار عاجلة

سجين من داخل سجن رومية للحدث: 120 سجينا في إضراب والرعاية الصحية شبه معدومة

Lebanon 24
17-02-2025 | 14:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب يوقف المنح والقروض الاتحادية.. قرارات تهدد التعليم والرعاية الصحية
lebanon 24
17/02/2025 23:37:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: نتطلع لتعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوفير خدمات الرعاية الصحية داخل غزة
lebanon 24
17/02/2025 23:37:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بموجب اتفاق وقف النار.. إسرائيل تفرج عن 90 سجينا فلسطينيا (فيديو)
lebanon 24
17/02/2025 23:37:31 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة السجون الإسرائيلية: تم إطلاق سراح 90 سجيناً فلسطينياً
lebanon 24
17/02/2025 23:37:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:36 | 2025-02-17
16:24 | 2025-02-17
16:22 | 2025-02-17
16:18 | 2025-02-17
16:16 | 2025-02-17
16:02 | 2025-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24