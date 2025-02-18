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الرئيس عون بحث مع النائب وائل أبو فاعور الأوضاع في البلاد والتطورات في الجنوب
Lebanon 24
18-02-2025
|
03:19
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