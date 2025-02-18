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الكرملين حول إمكانية انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي: هذا حق سيادي لكل دولة

Lebanon 24
18-02-2025 | 04:15
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