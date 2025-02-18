Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": جيش الاحتلال الاسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في خراج بلدة كفرشوبا

Lebanon 24
18-02-2025 | 04:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": مُحلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من رئيس بلدية كفرشوبا وعدد من الأهالي خلال مراقبتهم توغل قوات الاحتلال إلى وسط البلدة
lebanon 24
18/02/2025 13:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في بلدة كفرشوبا بالدبابات والجرافات
lebanon 24
18/02/2025 13:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": جيش الاحتلال الاسرائيلي يقوم بحرق المنازل وبعمليات تفجير في بلدة العديسة
lebanon 24
18/02/2025 13:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش الاسرائيلي ينفذ تفجيرا في بلدتي كفركلا وميس الجبل
lebanon 24
18/02/2025 13:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:10 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:58 | 2025-02-18
05:51 | 2025-02-18
05:45 | 2025-02-18
05:38 | 2025-02-18
05:33 | 2025-02-18
05:29 | 2025-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24