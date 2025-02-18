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الرئيس عون نوَّه بالدور الذي يلعبه النادي اللبناني للسيارات والسّياحة (ATCL) في تعزيز الحضور السياحي للبنان، وتنظيم السباقات الدوليّة للسيارات

Lebanon 24
18-02-2025 | 05:58
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