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رئيس حركة حماس خليل الحية: الجميع ينظر بإعجاب إلى مثابرة الشعب الفلسطيني لاستئناف الحياة رغم الظروف القاسية

Lebanon 24
18-02-2025 | 08:08
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