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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: نشكر السعودية وقيادتها لإتاحتهم اللقاء بين الوفدين الروسي والأميركي
Lebanon 24
18-02-2025
|
08:42
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