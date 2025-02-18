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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: نشكر السعودية وقيادتها لإتاحتهم اللقاء بين الوفدين الروسي والأميركي

Lebanon 24
18-02-2025 | 08:42
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