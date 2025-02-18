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الرئيس عون لوفد من نادي الصحافة: لبنان يواصل اتصالاته الدبلوماسية مع أميركا وفرنسا لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي مما تبقّى من الأراضي التي احتلّتها في الحرب الأخيرة

Lebanon 24
18-02-2025 | 08:45
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الرئيس عون: يرتبط الاستقرار في الجنوب بإنجاز الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها وتنفيذ القرار 1701 بكافة بنوده بما في ذلك مقتضيات اتفاق 27 تشرين الثاني الماضي كما يُعدّ إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين جزءًا لا يتجزأ من الاتفاق
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18/02/2025 19:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24
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18/02/2025 19:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24
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