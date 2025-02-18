تحلق طائرة مسيرة معادية على علو منخفض جدا في اجواء بلدات: العباسية دير قانون النهر بدياس وبرج رحال وصولا حتى ضفاف الليطاني في منطقة القاسمية (الوكالة الوطنية)

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