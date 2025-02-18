Advertisement

أخبار عاجلة

تحلق طائرة مسيرة معادية على علو منخفض جدا في اجواء بلدات: العباسية دير قانون النهر بدياس وبرج رحال وصولا حتى ضفاف الليطاني في منطقة القاسمية (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
18-02-2025 | 09:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحليق مسيّرة إسرائيلية في أجواء مدينة صور والقرى والبلدات المحيطة وصولاً حتى أجواء نهر الليطاني عند ضفتي القاسمية (الوطنية للإعلام)
lebanon 24
18/02/2025 19:42:50 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرات استطلاعية معادية تحلّق في هذه الاثناء على علو منخفض في اجواء مدينة صور وقرى القضاء (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
18/02/2025 19:42:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الطيران الحربي الاسرائيلي يحلق في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح وعلى علو متوسط (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
18/02/2025 19:42:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"الوكالة الوطنية": مسيّرة معادية اطلقت قنبلتين صوتيتين في اجواء بلدة الجبين
lebanon 24
18/02/2025 19:42:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:40 | 2025-02-18
12:39 | 2025-02-18
12:17 | 2025-02-18
12:10 | 2025-02-18
12:03 | 2025-02-18
11:57 | 2025-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24