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مسؤول إسرائيلي: وافقنا على إدخال كمية محدودة من البيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة إلى غزة

Lebanon 24
18-02-2025 | 10:59
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