المتحدث باسم حماس حازم قاسم للجزيرة مباشر: مضاعفة أعداد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم استجابة لطلب من الوسطاء ولإثبات جديتنا لتنفيذ كافة بنود الاتفاق

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