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القناة 14 الإسرائيلية: طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت أسلحة للجيش السوري غربي درعا

Lebanon 24
18-02-2025 | 15:48
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