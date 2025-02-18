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مكتب المدّعي العام البرازيلي: وجّهنا الإتّهام للرئيس السابق جير بولسونارو بمحاولة تنفيذ انقلاب عام 2022

Lebanon 24
18-02-2025 | 18:59
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