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إدارة ترامب توقف طلبات الهجرة للمهاجرين من أوكرانيا وأميركا اللاتينية الذين تم استقبالهم في عهد بايدن
Lebanon 24
18-02-2025
|
22:57
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