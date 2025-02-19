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اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم: الاحتلال رسم خارطة للبيوت التي ينوي هدمها لشق شوارع جديدة في المخيم ومعظم المنازل المجاورة لمواقع الهدم تضررت لطبيعة البناء المتلاصق

Lebanon 24
19-02-2025 | 01:19
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