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إدارة الكفاءة الحكومية الأميركية: توفير 55 مليار دولار عبر إجراءات تقشفية شاملة

Lebanon 24
19-02-2025 | 02:10
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