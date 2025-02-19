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إذاعة الجيش الإسرائيلي: حوالي 30 إسرائيليا حاولوا دخول أراض لبنانية مقابل إصبع الجليل فجرا والجيش يحتجز 4 منهم

Lebanon 24
19-02-2025 | 02:17
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