Advertisement

أخبار عاجلة

واللا: وقف جلسة المحكمة المخصصة لإدلاء نتنياهو بشهادته بعد تسلمه ورقة سرية

Lebanon 24
19-02-2025 | 04:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يسرائيل هيوم: رئيس الوزراء نتنياهو يطلب إلغاء جلسة المحكمة المقررة بشأنه غدا بسبب تطورات سياسية وأمنية
lebanon 24
19/02/2025 13:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
انتهاء الجلسة الوزارية المخصصة للبحث في البيان الوزاري (الجديد)
lebanon 24
19/02/2025 13:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
واللا عن غانتس لنتنياهو: إذا أقلت رئيس الشاباك فستضر أمن إسرائيل وصمودها وستؤذي مختطفينا ولن نسامحك
lebanon 24
19/02/2025 13:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو خرج من جلسة محاكمته للمصادقة على عملية الاغتيال في لبنان
lebanon 24
19/02/2025 13:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:35 | 2025-02-19
06:32 | 2025-02-19
06:30 | 2025-02-19
05:54 | 2025-02-19
05:49 | 2025-02-19
05:43 | 2025-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24