Advertisement

أخبار عاجلة

مصر توقع اتفاقا إطاريا مع شارد كابيتال لبناء مجمع بتروكيماويات بـ7 مليار دولار مع "القحطاني" السعودية

Lebanon 24
19-02-2025 | 05:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس إدارة "OpenAI" يرفض عرض ماسك للسيطرة على الشركة بـ97 مليار دولار
lebanon 24
19/02/2025 19:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": شركة "أوبن إيه آي" ترفض عرضا بقيمة 97.4 مليار دولار من إيلون ماسك لشراء أصول الشركة
lebanon 24
19/02/2025 19:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
7.8 مليار دولار أرباح شركة "سوني" في 9 أشهر
lebanon 24
19/02/2025 19:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
يقدَّر حجمها بمليارات الدولارات.. تحقيقات سورية تطال "إمبراطوريات تجارية كبرى"
lebanon 24
19/02/2025 19:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2025-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:22 | 2025-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:57 | 2025-02-19
11:41 | 2025-02-19
11:40 | 2025-02-19
11:39 | 2025-02-19
11:37 | 2025-02-19
11:35 | 2025-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24