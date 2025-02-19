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"يسرائيل هيوم": وزير الصحة الإسرائيلي يأمر بإنهاء علاقات العمل مع الأونروا

Lebanon 24
19-02-2025 | 08:29
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