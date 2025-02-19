Advertisement

أخبار عاجلة

بوتين: تم إبلاغي بنتائج المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وسيتم الآن استئناف عمل البعثات الدبلوماسية

Lebanon 24
19-02-2025 | 08:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية هنغاريا يرحب باستئناف المحادثات "على أعلى مستوى" بين روسيا والولايات المتحدة
lebanon 24
19/02/2025 19:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: سيتم استئناف عمل البعثات الدبلوماسية بين موسكو وواشنطن
lebanon 24
19/02/2025 19:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: الولايات المتحدة ساعدت بوتين في إنهاء عزلته وإذا كان هناك من يريد استبدالي فذلك لن ينجح الآن
lebanon 24
19/02/2025 19:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا في الرياض استمرت لمدة 4 ساعات ونصف واتفقنا مع الأميركيين على الحوار بشأن أوكرانيا
lebanon 24
19/02/2025 19:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2025-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:22 | 2025-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:11 | 2025-02-19
11:57 | 2025-02-19
11:41 | 2025-02-19
11:40 | 2025-02-19
11:39 | 2025-02-19
11:37 | 2025-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24