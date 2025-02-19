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المريض رودريغ ميشال فرنسيس في مستشفى كليمنصو بحاجة الى بلاكيت دم من كافة الفئات للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 03425074

Lebanon 24
19-02-2025 | 09:45
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المريض رودريك ميشال فرنسيس في مستشفى كليمنصو بحاجة الى بلاكيت دم من جميع الفئات للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم ٠٣٤٢٥٠٧٤
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