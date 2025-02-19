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وزير الخارجية الأميركي يقاطع اجتماع مجموعة العشرين المقرر الخميس بعد وصف سياسات جنوب إفريقيا بأنها مناهضة للولايات المتحدة

Lebanon 24
19-02-2025 | 11:25
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