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تايمز أوف إسرائيل: إجلاء جنديين إسرائيليين من أمستردام خشية أوامر اعتقال في حقهما بمساع من مؤيدين للفلسطينيين

Lebanon 24
19-02-2025 | 11:41
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