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الجيش الإسرائيلي: تصفية 3 فلسطينيين مطلوبين في مخيم الفارعة واعتقال 2 آخرين

Lebanon 24
19-02-2025 | 14:44
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