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القوات الروسية تدمر أكثر من 30 هدفًا للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو (سبوتنيك)

Lebanon 24
19-02-2025 | 23:19
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