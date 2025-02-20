15
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
0
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
منظمتان غير حكوميتين: 975 عملية إعدام في إيران خلال العام 2024 (الحرة)
Lebanon 24
20-02-2025
|
00:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في دولة قريبة من لبنان.. 35 عملية إعدام "خلال أيام"!
Lebanon 24
في دولة قريبة من لبنان.. 35 عملية إعدام "خلال أيام"!
20/02/2025 12:57:39
20/02/2025 12:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
35 عملية إعدام خلال 3 أيام.. أرقام مفزعة في سوريا
Lebanon 24
35 عملية إعدام خلال 3 أيام.. أرقام مفزعة في سوريا
20/02/2025 12:57:39
20/02/2025 12:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد هيئة الأركان العامة الإيرانية: إذا تعرض أمننا للتهديد فإن أمن الشرق الأوسط بأكمله سيكون في خطر
Lebanon 24
قائد هيئة الأركان العامة الإيرانية: إذا تعرض أمننا للتهديد فإن أمن الشرق الأوسط بأكمله سيكون في خطر
20/02/2025 12:57:39
20/02/2025 12:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الدنمارك: سننفق 7 مليار دولار على الدفاع خلال العامين المقبلين
Lebanon 24
الدنمارك: سننفق 7 مليار دولار على الدفاع خلال العامين المقبلين
20/02/2025 12:57:39
20/02/2025 12:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن "طقس لبنان".. ماذا سيحصل فجراً؟
Lebanon 24
آخر خبر عن "طقس لبنان".. ماذا سيحصل فجراً؟
15:27 | 2025-02-19
19/02/2025 03:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء لإقفال المدارس في لبنان.. ما السبب؟
Lebanon 24
نداء لإقفال المدارس في لبنان.. ما السبب؟
11:22 | 2025-02-19
19/02/2025 11:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حضور بري تشييع نصرالله.. ماذا كشفت المعلومات؟
Lebanon 24
عن حضور بري تشييع نصرالله.. ماذا كشفت المعلومات؟
13:51 | 2025-02-19
19/02/2025 01:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
زيادة السحوبات بالدولار... إليكم هذا البيان من مصرف لبنان
Lebanon 24
زيادة السحوبات بالدولار... إليكم هذا البيان من مصرف لبنان
08:00 | 2025-02-19
19/02/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وهي زفينا أختي الصغيرة"... شاهدوا مكسيم خليل وشقيقته تخطف الأنظار في زفافها (صور)
Lebanon 24
"وهي زفينا أختي الصغيرة"... شاهدوا مكسيم خليل وشقيقته تخطف الأنظار في زفافها (صور)
11:45 | 2025-02-19
19/02/2025 11:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:50 | 2025-02-20
وزير خارجية إيطاليا: لا يمكن ضمان أمن أوروبا وأوكرانيا دون واشنطن
05:47 | 2025-02-20
حماس: محاولة إسرائيل استعادة الأسرى بالقوة العسكرية "ستسفر عن خسائر"
05:34 | 2025-02-20
الجيش الإسرائيلي: الجثامين الأربعة دخلت إسرائيل وفي طريقها إلى معهد الطب الشرعي
05:31 | 2025-02-20
الشرطة التشيكية: مقتل امرأتين طعنا في مركز تجاري
05:28 | 2025-02-20
بلومبرغ: "تسلا" تتجه لدخول السوق الهندية في الأشهر القادمة بشحن بضعة آلاف من السيارات لميناء قريب من مومباي
05:23 | 2025-02-20
الرئيس عون ترأس اجتماعًا للجنة الاستشارية الدستورية والقانونية: مهمتكم المساعدة في أداء المهام الدستورية والقانونية الملقاة على عاتق رئيس البلاد وذلك استنادًا إلى المصلحة العامة
فيديو
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
02:32 | 2025-02-20
20/02/2025 12:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
01:00 | 2025-02-20
20/02/2025 12:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
20/02/2025 12:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24