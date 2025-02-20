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الكرملين تعليقًا على التلاسن بين ترامب وزيلينسكي: التصريحات الأوكرانية غير اللائقة أمر غير مقبول
Lebanon 24
20-02-2025
|
04:38
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