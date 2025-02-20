الرئيس عون ترأس اجتماعًا للجنة الاستشارية الدستورية والقانونية: مهمتكم المساعدة في أداء المهام الدستورية والقانونية الملقاة على عاتق رئيس البلاد وذلك استنادًا إلى المصلحة العامة

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