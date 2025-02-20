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بلومبرغ: "تسلا" تتجه لدخول السوق الهندية في الأشهر القادمة بشحن بضعة آلاف من السيارات لميناء قريب من مومباي

Lebanon 24
20-02-2025 | 05:28
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