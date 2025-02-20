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الاتحاد الأوروبي يقول بعد انتقادات ترامب لزيلينسكي: أوكرانيا بلد ديموقراطي على عكس روسيا

Lebanon 24
20-02-2025 | 06:19
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