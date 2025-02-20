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وكالة الأنباء السعودية: قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعاهل الأردني والرئيس المصري يجتمعون في الرياض غدا في لقاء أخوي غير رسمي

Lebanon 24
20-02-2025 | 07:28
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