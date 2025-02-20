Advertisement

أخبار عاجلة

مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز: قدمنا للأوكرانيين فرصا استثمارية واقتصادية تاريخية لا تصدق

Lebanon 24
20-02-2025 | 08:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون لمستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز: لضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في النقاط المتبقية والإسراع في إعادة الأسرى اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل
lebanon 24
20/02/2025 18:09:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة الجمهورية: مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز أكد للرئيس عون متابعة الإدارة الأميركية للتطورات في الجنوب بعد الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية واستمرار احتلالها لعدد من النقاط الحدودية
lebanon 24
20/02/2025 18:09:37 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف: سأتوجه للسعودية اليوم بصحبة مستشار مجلس الأمن القومي مايك والتز
lebanon 24
20/02/2025 18:09:37 Lebanon 24 Lebanon 24
فوكس نيوز عن مايك والتز مستشار الأمن القومي لترامب: تأثير ترامب هو الذي أوصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
20/02/2025 18:09:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:57 | 2025-02-20
10:53 | 2025-02-20
10:46 | 2025-02-20
10:23 | 2025-02-20
10:20 | 2025-02-20
10:12 | 2025-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24