14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
1
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة على روسيا الإثنين
Lebanon 24
20-02-2025
|
08:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ 16 من العقوبات على روسيا
Lebanon 24
رويترز: الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ 16 من العقوبات على روسيا
20/02/2025 18:10:02
20/02/2025 18:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا 6 أشهر
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا 6 أشهر
20/02/2025 18:10:02
20/02/2025 18:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يتفق على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يتفق على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا
20/02/2025 18:10:02
20/02/2025 18:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يقول بعد انتقادات ترامب لزيلينسكي: أوكرانيا بلد ديموقراطي على عكس روسيا
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يقول بعد انتقادات ترامب لزيلينسكي: أوكرانيا بلد ديموقراطي على عكس روسيا
20/02/2025 18:10:02
20/02/2025 18:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن "طقس لبنان".. ماذا سيحصل فجراً؟
Lebanon 24
آخر خبر عن "طقس لبنان".. ماذا سيحصل فجراً؟
15:27 | 2025-02-19
19/02/2025 03:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"وهي زفينا أختي الصغيرة"... شاهدوا مكسيم خليل وشقيقته تخطف الأنظار في زفافها (صور)
Lebanon 24
"وهي زفينا أختي الصغيرة"... شاهدوا مكسيم خليل وشقيقته تخطف الأنظار في زفافها (صور)
11:45 | 2025-02-19
19/02/2025 11:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حضور بري تشييع نصرالله.. ماذا كشفت المعلومات؟
Lebanon 24
عن حضور بري تشييع نصرالله.. ماذا كشفت المعلومات؟
13:51 | 2025-02-19
19/02/2025 01:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء لإقفال المدارس في لبنان.. ما السبب؟
Lebanon 24
نداء لإقفال المدارس في لبنان.. ما السبب؟
11:22 | 2025-02-19
19/02/2025 11:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟
02:30 | 2025-02-20
20/02/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
10:57 | 2025-02-20
الجامعة العربية تحذر من أي خطوات تؤدي إلى "تقسيم السودان وتفتته"
10:53 | 2025-02-20
نائب الرئيس الأميركي: الهجرة غير الشرعية هي التهديد الأكبر الذي تواجهه أوروبا
10:46 | 2025-02-20
نائب الرئيس الأميركي: تحقيق السلام في أوكرانيا من مصلحة روسيا وأوكرانيا وأوروبا
10:23 | 2025-02-20
رئيس الوزراء الهولندي: من المهم أن يصمد وقف إطلاق النار في لبنان وغزة وأن يحل الاستقرار الدائم في الشرق الأوسط
10:20 | 2025-02-20
وزير الاستثمار السعودي: للشركات السعودية استثمارات هائلة في الولايات المتحدة
10:12 | 2025-02-20
رويترز عن مكتب الرئيس الأوكراني: إلغاء المؤتمر الصحفي بين زيلنسكي ومبعوث ترامب بناء على طلب الولايات المتحدة
فيديو
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
02:32 | 2025-02-20
20/02/2025 18:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
01:00 | 2025-02-20
20/02/2025 18:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
20/02/2025 18:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24