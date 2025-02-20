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بلومبرغ عن وزير الخزانة الأميركي: الولايات المتحدة قد تعدل العقوبات المفروضة على روسيا بسبب صفقة أوكرانيا

Lebanon 24
20-02-2025 | 08:46
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