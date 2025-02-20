Advertisement

أخبار عاجلة

أكسيوس: مبعوث نتنياهو يلتقي في الولايات المتحدة اليوم مبعوث ترامب لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة

Lebanon 24
20-02-2025 | 09:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: مبعوث ترامب يروج باستمرار لتحقيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة
lebanon 24
20/02/2025 18:10:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أمر بالبدء في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق فور وصول المبعوث الأميركي ويتكوف إلى البلاد الأسبوع المقبل
lebanon 24
20/02/2025 18:10:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تنياهو أبلغ مبعوث ترامب أن "الكابينيت" الأمني والسياسي سيناقش غداً المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
20/02/2025 18:10:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة التبادل ستبدأ الإثنين بلقاء نتنياهو ومبعوث ترامب للشرق الأوسط
lebanon 24
20/02/2025 18:10:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:57 | 2025-02-20
10:53 | 2025-02-20
10:46 | 2025-02-20
10:23 | 2025-02-20
10:20 | 2025-02-20
10:12 | 2025-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24