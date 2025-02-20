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أمين عام حركة الجهاد زياد النخالة: الانتصارات في فلسطين ولبنان تحققت بدعم إيران

Lebanon 24
20-02-2025 | 11:36
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