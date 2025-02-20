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إعلام سوري: قصف إسرائيلي يستهدف معابر غير رسمية بين سوريا ولبنان في ريف حمص الغربي

Lebanon 24
20-02-2025 | 16:37
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