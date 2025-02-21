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مفوضة الإتحاد الاوروبي في منطقة المتوسط: المفوضية والاتحاد الاوروبي يدعمان الرئيس عون والحكومة الجديدة للبنان
Lebanon 24
21-02-2025
|
02:28
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